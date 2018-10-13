Vali Erin: Hiçbir siyasi beklentim yok

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da vatandaşlarla iç içe olması, mesai mefhumu gözetmeden çalışması ve sergilediği samimiyet nedeniyle kamuoyunda 'Siyasete mi girecek?' söylentilerine cevap veren Vali Abdullah Erin, "Hiçbir siyasi hesabım, hiçbir siyasi beklentim, hiçbir siyasi denklemin içinde olmaya niyetim yoktur" dedi.

Şanlıurfa Polisevinde Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü muhtarları ile gerçekleştirdiği istişare toplantısında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Hiçbir siyasi hesabım, hiçbir siyasi beklentim, hiçbir siyasi denklemin içinde olma niyetim kesinlikle yoktur. Herkes müsterih olsun" dedi. Böyle bir niyeti olmadığını açıklayan Vali Erin, "Üstüne para verseniz de yapmam" açıklamasında bulundu. Konuşmasında şunları söyledi:

"Cenab-ı Allah’ın nasip etmesiyle bu makamlara gelen bizim gibilerin üzerine düşen, sadece bu makamların hakkını vermektir. Adaletle ve hakkaniyetle hükmetmektir. Ve o insanlara verebildiği kadar kamu hizmetini, en kaliteli, en nitelikli, en düzgün şekilde ulaştırabilmektir. Bize düşen, bu bölgede devlet ile millet arasında sarsılmaya çalışılan o köprülerin yeniden inşasıdır. Milletinin devletine, valisine, kamu idarecisine yüzde yüz güvendiği, itibar ettiği bir yönetim sistemini burada hâkim kılmaktır. Onun bunun yönlendirmesiyle hareket etmeyen, sadece devletin, milletin menfaatini düşünen ve sadece Allah rızasına göre hareket eden, hukukun, kanunun, nizamın, adaletin tesis edilmesini sağlayan bir yönetim anlayışını sergilemektir. Bir yıldır bu ilkelerimizin hiçbir tanesinden taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunu yaparken kırılanlar, küsenler, darılanlar, eskiden böyle değildi, şimdi niye böyle diyenler olacak. Bildiğimizi hak uğrunda tatbik etmeye ve icraya devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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