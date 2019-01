Vali Erin'den sağduyu ile kalkınma çağrısı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, bölgedeki kalkınmayı sağlamak için cana kıyma anlayışından vazgeçilerek sağduyulu hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından “Ekonomik Durum Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiğdem, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Karacadağ Kalkınma Ajansı Başkanı Hasan Meral, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirlerinin yanı sıra kentteki STK temsilcileri, oda başkanları, turizmciler ve çok sayıda yetkili katıldı.Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılı 1. Ekonomik Durum Değerlendirme Toplantısı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 2018 yılı içerisinde yapılan yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısında 2019 yılı için izlenmesi gereken yol haritası hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Şanlıurfa'da özellikle Göbelitepe başta olmak üzere turizm, sanayi, ekonomi gibi konularda görüşlerin sunulduğu toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 4 proje için de protokoller imzalandı.

Protokole göre ajans tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu 'Hz. Eyüp Peygamber Makamı Rehabilitasyonu', 'Edessa'dan Fırat'a Turizm Yolu Projesi', 'Şanlıurfa Fuar Merkezi'nin Teknik Donanım ve Tefrişatı' ve 'Viranşehir - Ceylanpınar Katı Atık Entegre Tesisinin Fizibilite Çalışmalarının Yapılması' konularında 28 milyon 963 bin lira maddi destek sağlandı.

Toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin Şanlıurfa’ya yapılacak olan yatırımların tek eksen çatısı altında olamayacağına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ne Göbeklitepe temasını öne çıkarmak bizi kurtarabilir, ne de Halil İbrahim Şehri teması bizi öne çıkarır. Akıllıca değerlendirmemiz halinde her biri Şanlıurfa’yı bir Şanlıurfa yapacak değerlerimiz var. Sadece Göbeklitepe’den, sadece Balıklıgöl’den ibaret göremeyiz. Şanlıurfa’yı tek başına tarımdan da ibaret göremeyiz. Tek eksenli bir kalkınmayla arzuladığımız refah düzeyine ulaşmamız mümkün değil. Belli başlı öncü sektörlerin birlikte yürümesi lazım.”

Yerli yatırımcıların yanı sıra, yabancı yatırımcılara da değinen Vali Erin, “Suriye’den başka ülkelere yerleşmiş olan Arap kardeşlerimizin de yatırım talepleri için sanayi bölgemizin batı kısmında yüz dönümlük alanın tapu işlemleri tamamlandı ve bu ay içerisinde ilk etapta üç Suriyeli yatırımcımız üç fabrikayla başlayacaklar ve devamı da gelecek" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’da en çok da zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek konuşmasını sürdüren Vali Erin, “Kendi aramızdaki kavgaları, didişmeleri bitirmedikçe, en küçük tartışmalarda cana kıymaktan vazgeçmedikçe kalkınmayı, gelişmeyi ve bunların altında yatan refah düzeyini yakalama şansımız yok. Şanlıurfa’nın her ilçesine her köşesine yayılmış olan bu kavgalardan hızla uzaklaşmamız lazım. Bunun için de zihniyet değişikliğinin gerekli olduğunu biliyoruz. Bu noktada biz devlet yöneticilerine düşen uzlaştırıcı, birleştirici, ayıpları örtücü, faziletleri ön plana çıkaran bir anlayışı benimsememiz gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu konuda da oluşturacağımız çalışma gruplarıyla köy köy, mahalle mahalle çıkıp birlikte yaşamanın, dayanışmanın, hoşgörünün güzelliklerini anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Protokollerin imzalanmasının ardından bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Turizm anlamında konaklama dünyanın hiç bir yerinde sadece ve sadece kamu yatırımları ile olmaz. Şuan toplantımızda özel sektör temsilcilerinin hepsi var. Yatırım konusunda şehrimizin planlamalarında otelcilik alanlarının olduğu ve yine sur içi tüm yapılarımızın butik otel yapılabileceği ve başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere hep birlikte tüm yatırımcıları ilimize davet etmemiz lazım. Çünkü otelcilik hizmetinin kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için özel sektörün bu işin içerisinde mutlak suretle olması gerekir.Esnaf Sanatkarlar Birliği ile Büyükşehir Belediyemiz arasında ve yine aynı şekilde Tarım İl Müdürlüğümüz hijyen konusundaki denetimlerini sürdürmelidir. Birlikte hareket ederek esnafımızın denetlenmesi ve hususların belirtilmesi gerekiyor” diye konuştu.

