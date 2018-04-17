Vali Erin, BM temsilcisini kabul etti

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp'u makamında kabul etti.

Ziyarette, BMMYK Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp'u Şanlıurfa'da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Erin, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti. Dünyada mültecilere en fazla kucak açan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve bunlardan 500 bininin Şanlıurfa'da yaşadığını Lumpp'a ifade eden Vali Erin, Suriyelilere vatandaş ve devlet eliyle önemli hizmetler sunduklarını kaydetti. Vali Erin, ziyarette Birleşmiş Milletlerin, mültecilere karşılıksız olarak kucak açan ülkelere daha fazla destek olması gerektiğinin de altını çizdi. Türkiye Temsilcisi Lumpp ise, kendilerini kabulünden dolayı Vali Erin'e teşekkür ederek, Türkiye'nin başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere tüm mültecilere göstermiş olduğu misafirperverlik ve ev sahipliğinin her türlü takdire layık olduğunu belirterek, BM'nin mültecilere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Yapılan görüşmenin ardından Vali Erin, (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp'u fincan takımı hediye etti.

FOTOĞRAFLI