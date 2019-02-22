Vali Elban: Türkiye´de 80 ilin 2 katından daha fazlayız

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, () - Ağrı Valiliği tarafından 1 Kasım 2017 tarihinde hayata geçirilen "Kodla Ağrı" projesi kapsamında, ilköğretim ve liselerdeki yaklaşık 53 bin öğrenciye kodlama ve robotik eğitim verildi.

İl genelindeki tüm okullarda uygulanan projeyi bir adım daha ileri taşıyan Valilik, anaokulları ve okulların ana sınıflarında eğitim gören yaklaşık 3 bin öğrenciyi de projeye dahil etti. Bu kapsamda ildeki okullarda okul öncesi öğretmenleri kodlama eğitimine tabi tutan Valilik, bu yolla ana sınıfı öğrencilerine de kodlama ve robotik eğitimleri verecek. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda okul öncesi öğretmenlerin eğitim programına katılan Vali Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, projenin kent için önemine değindi.

"Türkiye´de 80 ilin 2 katından daha fazlayız"

Zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerinin tamamının kodlama öğrenmesini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Vali Elban, Ağrılı çocukların yazılım ve kodlama alanında çalışanların büyük bir çoğunluğunu oluşturmasını istediklerini aktardı.

Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerine işaret eden Elban, şunları kaydetti:

"Şu anda bizim bulunduğumuz sayı Türkiye´de İstanbul dahil bizim dışımızda kalan 80 ilin tamamında ilkokuldan, üniversitesine, devlet okulundan özel okuluna kadar eğitim alan tüm öğrenci sayısından 2 katından daha fazlayız. Tek başımıza il olarak. Bu yıl hedefimiz 50 bindi biz bu hedefimizi geçtik. Muhtemelen yüzde 50´yi de geçeceğiz. 165 bin civarında zorunlu eğitim kapsamında öğrencimiz var. Büyük ihtimalle bunu geçeceğiz. Bugünden gelecek için bir hedef daha koyalım. 2019-2020 eğitim yılı sonu itibariyle artık bizim zorunlu eğitim kapsamındaki 165 bin öğrencimizin tamamı bu eğitimle buluşmalı diye düşünüyorum. Hedefi de öyle görüyoruz."

Konuşmanın ardından uzmanlarca okul öncesi öğretmenlere yönelik kodlama ve robotik eğitim verildi.

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