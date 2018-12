Vali Demirtaş’tan yeni yıl mesajı 

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, yayınladığı yeni yıl mesajında, “Her şart ve koşulda kenetlenmeye, aydınlık yarınlarımıza el ele, kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” dedi.Vali Demirtaş, yeni yıl mesajında şu sözlere yer verdi:“Hafızalarımızda yer eden sevinç ve hüzünleri, acı ve tatlı anılarıyla bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yılı, yeni umutlarla karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Acılar paylaştıkça azalır, sevinç ve mutluluklar paylaştıkça artar" gerçeği ışığında bizler; dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da millet olarak bu bilinçle hareket ederek acılarımızı paylaşarak azaltmaya, sevinç ve mutluluğumuzu da birlik ve beraberlik içinde paylaşarak arttırmaya, her şart ve koşulda kenetlenmeye, aydınlık yarınlarımıza el ele, kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Yeni yılın, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, milletimizin bir arada ve kardeşçe yaşama arzusunun doruğa ulaştığı, toplumsal dayanışma duygularımızın pekiştiği, terörden ve her türlü şiddetten uzak; barışı, huzuru, başarıyı, refahı, bolluğu ve bereketi müjdeleyen bir yıl olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da devletimizin destek, teşvik ve himayelerinde başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumun tüm kesimleri ile birlikte, her açıdan zengin yatırım potansiyeliyle dikkat çeken; ekonomi, enerji, eğitim, sağlık ve tarım başta olmak üzere pek çok alanda yeni yatırımlarla buluşan kentimizin her alanda gelişip kalkınması ve vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğu için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmekteki azim ve kararlılığımızı hassasiyete devam ettireceğimizin bilinmesini istiyorum."

