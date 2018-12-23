Vali Demirtaş’tan Pozantı’ya ziyaret

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesini ziyaret etti.İlçenin genel durumu, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Kaymakam Muammer Sarıdoğan’dan bilgiler alan Vali Demirtaş, Adana’nın güzel ilçelerinden biri olan Pozantı’ya yapılacak kamu hizmetlerinin kendileri ve Pozantılı hemşerilerin için çok önemli olduğunu ifade ederken yapılacak çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti.Ardından Pozantı esnafıyla buluşan Vali Mahmut Demirtaş, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi. Vali Demirtaş, esnafla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini ve esnafın taleplerinin takipçisi olacağını belirterek ziyaretini sonlandırdı.

FOTOĞRAFLI