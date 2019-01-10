ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etmelerinin ardından Vali Demirtaş, basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığını belirterek, gazetecilere çiçek armağan etti. Vali Demirtaş, sosyal medyanın öneminin her geçen gün arttığını, basın çalışanlarının toplumu her konuda bilgilendirerek en zor şartlarda bile görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, çalışmalarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.
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Vali Demirtaş’tan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etmelerinin ardından...
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