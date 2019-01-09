Vali Demirtaş’ın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlama mesajı

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, basın çalışanlarının, toplumun ve bireylerin haber alma hakkını sağlamalarının yanı sıra düşünce ve ifade özgürlüğünün yaygınlaşmasında, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasında çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.Vali Demirtaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, basın mensuplarına kutlama mesajı yayınladı. Vali Demirtaş, açıklamalarında şu görüşlere yer verdi: "İletişim araçlarının hızla gelişip çeşitlilik kazandığı günümüzde basın kuruluşlarımız ve basın çalışanlarımız, toplumun ve bireylerin haber alma hakkını sağlamalarının yanı sıra düşünce ve ifade özgürlüğünün yaygınlaşmasında, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasında çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. 'Bilgi ve iletişim çağı' olarak anılan ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medyanın önemi her geçen gün artmakta, basın çalışanlarımız toplumu her platformda bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri en zor şartlarda dahi ifa etmektedir. Üstlendikleri görevi ilkeli, bağımsız ve tarafsız bir anlayışla yerine getirerek toplumsal barış, huzur ve güvenin sağlanmasında, yerelde ve genelde tespit edilen sorunların çözülmesinde çok önemli katkılar sağlayan tüm basın mensuplarımızın, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Güçlü bir toplum olmanın en önemli basamaklarından biri olan basın kuruluşlarımızın, demokrasimizin de en önemli dayanaklarından biri olduğu gerçeğinden hareketle; kentimizin gelişip kalkınması yolunda basın ve medya kuruluşlarımız ile daima diyalog halinde olmaya devam edeceğimizi vurguluyor, tüm meslek mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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