Vali Demirtaş TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek lisede incelemelerde bulundu.

Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un da eşlik ettiği ziyarette Vali Demirtaş okul hakkında bilgiler aldı. Gençlerin çağın gereklerine uygun eğitim-öğretim ortamlarında, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almalarının sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, "Daha mutlu yarınların kurulabilmesinde büyük katkısı olan eğitim, üzerinde hassasiyetle durulması ve el birliği ile sahiplenilmesi gereken önemli bir husustur. Adana’nın eğitimdeki başarı çıtasını daha yükseklere taşımak, geleceği şekillendirecek gençlerimize en iyi imkanları sunmak için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme gayretindedir" dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Demirtaş, burada eğitim görecek tüm öğrencilere de başarılar diledi.

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