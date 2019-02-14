Vali Demirtaş, ‘Tataristan Düşleri’ adlı serginin açılışını yaptı

ADANA,() - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Tataristan-Türkiye Dostluk Derneği ve Çukurova Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Lütfi Küpeli’ye ait fotoğrafların sergilendiği ‘Tataristan Düşleri’ adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sergi suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi AndreyKarlov'un anısına ithaf edildi. Açılışta Vali Demirtaş’ın yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tataristan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı FirdüsFethelislamov, Merhum Büyükelçi AndreyKarlov'un eşi Marina Karlova hazır bulundu. Sergilenen eserleri inceleyen Vali Demirtaş; serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek değerli büyükelçiyi saygıyla andığını sözlerine ekledi.

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