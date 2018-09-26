Vali Demirtaş'tan taraftarlara destek çağrısı

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele eden Adana Demirspor’un, kendi sahasında konuk ettiği Yeni Orduspor karşılaşmasını izledi.Taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Vali Mahmut Demirtaş, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ev sahibi Adana Demirspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından, galibiyetten duyduğu mutluluğu ifade ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atlayan Adana Demirspor’u tebrik ettiğini dile getirdi. Ziraat Türkiye Kupası’nın bu yıl sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ilimizin iki takımına da başarılar dileyen Vali Demirtaş, tüm taraftarları takımlarına destek olmaya davet etti.

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