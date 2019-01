Vali Demirtaş'tan 5 Ocak mesajı

ADANA,()- ADANA Valisi Mahmut Demirtaş'ın 5 Ocak Adana’nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Vali Demirtaş'ın mesajı şöyle;

"Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü, her yıl olduğu gibi bugün de bir kez daha coşku ve gururla kutluyoruz. Tarihe altın harflerle yazılan bu önemli gün vesilesiyle ifade ediyorum ki; Anadolu’nun dört bir yanında, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen aziz milletimizin canını hiçe sayarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni sonsuza dek yaşatma kararlılığımız, hiç bir zaman sekteye uğratılamayacaktır. Devletimiz; milletinin her bir ferdiyle gönül ve fikir birliği içinde, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da hain odakların ülkemizi yıpratmaya yönelik her türlü çabalarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği üzere boşa çıkarmaya muktedir ve kararlıdır. Güzel ülkemiz, devleti ve ona gönülden bağlı olan milletinin sarsılmaz iradesiyle kuruluşuna vesile olan o destansı ruhun rehberliğinde sonsuza kadar özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayacak; sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki gelişimini kararlılıkla sürdürecek, bayrağımız vatan topraklarının her bir noktasında dalgalanacaktır. Anadolu’nun dört bir yanını istila eden düşman işgalinden kurtulma yolunda diğer şehirlerimizde olduğu gibi Adana’mızda da sergilenen destansı mücadele; tarih boyunca onuruyla yaşamış, geçmişi zaferlerle dolu olan ve bu şanlı tarihin izleri üzerinde kurulan güzel ülkemize vurulmak istenen esaret kelepçelerini yakıp eriten bir ateştir. Özgürlük ve bağımsızlığımızın onuru, gururu ve coşkusunu yaşadığımız bugün; milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak ülkemizin bekasından asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya kararlılıkla ve yüksek sesle haykırdığımız gündür."



FOTOĞRAFLI