Vali Demirtaş, tamamlanma aşamasına gelen Adana Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Sarıçam ilçesinde tamamlanma aşamasına gelen 33 bin seyirci kapasiteli Adana Şehir Stadyumu inşaatının son durumunu yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı Murat Süzen ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’ın da hazır bulunduğu incelemeleri sırasında, stadyumda yapılan son çalışmaları inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, yeni stadın hizmete girmesiyle birlikte kentteki spor tesisi eksikliği sorununun giderilmiş olacağına dikkat çekti.

Vali Mahmut Demirtaş, spor turizminin gelişmesinin yanı sıra Adana ve ülke sporuna çok önemli hizmetler verecek olan Adana Şehir Stadyumu’nun yapımından dolayı devlet ve hükümet yetkilileri başta olmak üzere emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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