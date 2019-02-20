Vali Demirtaş: Seyhan Devlet Hastanesi ihalesi 21 Mart'ta yapılacak

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, kente yeni sağlık yatırımları kazandırmak amacıyla projelendirilen 150 yataklı Seyhan Devlet Hastanesi ihalesinin 21 Mart 2019 tarihinde yapılacağını açıkladı.Vali Mahmut Demirtaş, ihale sürecinin tamamlanması ve ihale tarihinin belirlenmesi konusunda yaptığı açıklamada, Mersin yolu üzerinde eski Karayolları Muayene İstasyonu’nun bulunduğu yaklaşık 45 bin metrekare alanda yapılacak olan Güney Seyhan Devlet Hastanesinin 35 bin metrekare kapalı alanda 42 poliklinik, 22 yoğun bakım yatağı, 5 ameliyathanesi, 50 tek yataklı servis odası, 34 çift yataklı servis odası ve acil servisi ile hizmet vereceğini vurguladı.Seyhan Devlet Hastanesi inşaatına, ihalenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer tesliminin yapılarak başlanacağını ve sözleşme gereği inşaatın 700 gün içinde tamamlanacağını kaydeden Vali Mahmut Demirtaş; Güney Seyhan Devlet Hastanesi ihale sürecinin kısa bir sürede tamamlanmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, Adana milletvekillerimiz ve ilgili yetkililere teşekkür ettiğini dile getirdi.GÜNEY YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ'NE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DA SÜRÜYORKarataş yolu üzerinde eski Adana Devlet Hastanesinin bulunduğu 21 bin metrekare arsa alanına yapılması planlanan ve 28 poliklinik, 13 yoğun bakım yatağı, 4 ameliyathane, 38 tek yataklı servis odası, 18 çift yataklı servis odası ve acil servisi ile hizmet verecek olan Güney Yüreğir Devlet Hastanesi projesinin yatırım programına alındığını ve bu konudaki çalışmaların en kısa sürede bitirileceğini belirten Vali Mahmut Demirtaş; Adana'nın eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok alanda kamu ve özel sektör yatırımlarıyla buluşması için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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