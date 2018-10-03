Vali Demirtaş, Saimbeyli'de incelemelerde bulundu

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Tufanbeyli ilçesindeki temaslarının ardından Saimbeyli ilçesinde incelemelerde bulundu.Saimbeyli Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Demirtaş, Kaymakam Cem Gümrükçü'den ilçenin genel durumu ile gerçekleştirilen kamu hizmetleri hakkında brifing aldı. Ziyareti sırasında, verdiği bilgiler ve gerçekleştirilen kamu hizmetlerinden dolayı Kaymakam Gümrükçü'ye teşekkür eden Vali Demirtaş, kaymakamlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.Vali Demirtaş, kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı gerçekleştirdi.Amaçlarının kentin ilçeleriyle birlikte kalkınması ve eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede tespit edilen sıkıntıların giderilmesi olduğunu anlatan Vali Demirtaş, devletin de destekleriyle, Adana’nın tüm ilçelerinin kamu yatırımlarıyla buluşmasına, sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesine, vatandaşların daha rahat, huzurlu ve refah içinde yaşamalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

ESNAF BULUŞMASI

Saimbeyli esnafını işyerlerinde ziyaret eden Vali Demirtaş, bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi. Vali Demirtaş, muhtar, vatandaş ve esnafla daima diyalog halinde olmaya gösterdikleri özeni kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



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