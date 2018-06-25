Vali Demirtaş, müzedeki çalışmaları denetledi

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük müzesi olma özelliği taşıyan Adana Müze Kompleksi'nde yapımı devam eden 2.etap çalışmaları denetledi.Çalışmalar kapsamında tarım ve sanayi müzeleri ile yerleşkede yer alacak olan konferans salonu, açık hava sineması ve sosyal donatı alanlarındaki çalışmaları inceleyen Vali Mahmut Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile müze yetkilerinden ayrıntılı bilgiler aldı.İncelemeleri ve denetlemeleri sırasında, Adana Müze Kompleksi'nin, kentin tarihi ve kültürel değerlerini bugüne ve geleceğe taşımakta çok önemli bir vizyon üstleneceğine dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, müzenin tüm eksikliklerinin giderilmesi için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini vurguladı.FOTOĞRAFLI