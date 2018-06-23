Vali Demirtaş, mozaik müzesini inceledi

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Müze Kompleksi içinde oluşturulan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan mozaik müzesinde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz'un da katılımıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile müze yetkililerinden bilgi alan Vali Demirtaş, eksikliklerin bir an önce tamamlanması için talimat verdi.

Ziyareti sırasında müzedeki mozaikleri ve diğer eserleri inceleyen Vali Demirtaş, Turkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük müzesi olan Adana Müze Kompleksi'nin, AB Bakanı Ömer Çelik'in katkısıyla kente kazandırılmasından dolayı, devlet yetkilileri ile hükümete ve emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ettiğini belirtti. Vali Mahmut Demirtaş, mozaik müzesinin önümüzdeki günlerde hizmete girmesiyle, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımının önemli bir ivme kazanacağını sözlerine ekledi.



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