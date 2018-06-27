Vali Demirtaş, LGS şampiyonu Azra'yı tebrik etti

Nuri PİR/ADANA, ()- ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı’yı (14) makamında kabul etti.

Yüksek elektrik elektronik mühendisi Beşir Kamil Kargı ve istatistik uzmanı Afihan Kargı'nın 5 çocuğundan biri olan Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Azra Kargı, LGS’den 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Kargı’nın başarısını sabah saatlerinde öğrenen Vali Mahmut Demirtaş, telefon görüşmesiyle tebrik ettiği Kargı ailesini makamına davet etti. Saat 14.00’te Valilik makamına gelen Kargı ailesi ile Vali Demirtaş bir süre sohbet etti. Azra Kargı'ya yarım altın takan Vali Demirtaş, başarılarının devamını diledi.

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