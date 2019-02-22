Vali Demirtaş Kürek Milli Takımı’nı ziyaret etti

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Adana’da kamp yapan Kürek Milli Takımı sporcuları ile amatör sporcuları ziyaret etti.Kayıkhane’de sporcularla bir araya gelerek sohbet eden Vali Demirtaş, sporun iyileştirici gücünü daha geniş çevrelere yayacak, çocukları ve gençleri sporun her alanına yönlendirecek çalışmalara desteklerinin tam olduğunu ifade etti. Uluslararası platformda elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandıran Kürek Milli Takımı’nın başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunan Vali Demirtaş, takımın bundan sonra gerçekleştireceği faaliyetler ve katılacağı yarışmalar hakkında bilgiler aldı. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Vali Demirtaş, sporculara tatlı ikramında da bulundu. Genç sporcular ise ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirttikleri Vali Demirtaş’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak da katıldı.

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