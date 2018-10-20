Vali Demirtaş, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve oda başkanları ile bir araya geldi

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü’nün de katıldığı programda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve kentteki özel yatırımlar değerlendirildi. Vali Demirtaş ve beraberindekiler yapılan sohbetlerin ve değerlendirmelerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Tufan Erhürman’ı Adana Havaalanından uğurladı.

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