Vali Demirtaş 'İş koçumla işe hazırım' projesinin sertifika törenine katıldı

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenerek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘‘İş Koçumla İşe Hazırım’’ projesinin sertifika törenine katıldı.Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen sertifika töreninde İş Kulübü Lideri Necati Başakcı’nın gerçekleştirdiği sunumun ardından bir konuşma yapan Vali Demirtaş; Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarla kentin kuzey ve güney kesimleri arasındaki farkı azaltarak, makası daralttıklarını ifade etti. Kentteki genç nüfusun istihdamının önemi üzerinde duran Vali Demirtaş, özellikle kadın istihdamının artmasının, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasının ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini belirtti. İş arayan vatandaşların iş gücü piyasasına girerken yaşadığı problemlerin başında; kendilerini tanımamaları, kendilerini doğru ifade edememeleri, görüşme öncesinde ve görüşme aşamasında nasıl davranacaklarını bilmemeleri, işe girmeden önce etkili bir özgeçmiş hazırlayamamaları, doğru iş arama kanallarını kullanamamaları gibi nedenler olduğunun tespit edildiğini ifade eden Vali Demirtaş, ‘‘İş Koçumla İşe Hazırım’’ projesi kapsamında verilen eğitimlerle bu sorunların ortadan kalkarak öz güveni yükselen vatandaşların iş bulma olanaklarının daha da arttığını belirtti.Tören, Güney Adana’yı anlatan video gösterisinin ardından kursiyerlere sertifikalarının verilmesiyle son buldu. Törenin ardından İŞKUR’un Çukurova Üniversitesi kampüsünde hizmet veren ‘’İş Arama Danışmanlık Birimi’’ni ziyaret eden Vali Demirtaş burada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kurum müdüründen bilgi alarak ziyaretini sonlandırdı.

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