Vali Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 teknik destek programı kapsamında protokol imzaladı

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ortaklığında Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan, 'Haber ve Basın Bülteni Yazma, Etkili Fotoğraf ve Kamera Çekme Teknikleri ve Sosyal Medya Haberciliği Uygulamalı Eğitimi' projesinin protokolünü imzaladı.

Valilik makamında gerçekleşen imza törenine Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Eskimez de katıldı. Törende konuşan Vali Demirtaş, protokolün kamu kurumlarında görev yapan basın personeline hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Teknolojik gelişmeler ışığında kendini sürekli yenileyen dünya düzenine ayak uydurmak gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş, sadece basın personelinin değil tüm çalışanların çağın dinamizmini yakalamak için bu gibi eğitimlerle kendilerini geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.



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