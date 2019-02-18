Vali Demirtaş: Çukurova Bölgesi'ne 255 milyon TL kaynak tahsis edildi

ÇUKUROVA Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Destek Programları İlan Töreni'nde konuşanADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Bölgesi'ne 255 milyon TL kaynak tahsis edildiğini söyledi.Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Destek Programları törenine Vali Mahmut Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar ve iş sektöründen birçok temsilci katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı bölge planları, yayınladığı araştırma-analiz raporları, gerçekleştirdiği yatırım destek faaliyetleri, düzenlediği destek programlarıyla, Adana ve Mersin illerini kapsayan, sosyo -ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunan, bölgenin önemli aktörlerinden biri olduğunu vurguladı. Ajans tarafından bugüne kadar yapılan Mali Destek Programları, Doğrudan Faaliyet Desteği, Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programları kapsamında, bölgeye 255 milyon TL kaynak tahsis edildiğini belirten Demirtaş, "810 adet proje sözleşmeye bağlanmış, 182 kurum ve kuruluşa eğitim-danışmanlık hizmeti verilmiştir. Etkisi ölçülen mali destekler ile desteklenen ve tamamlanan projeler sayesinde, yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. Bu çalışmaların neticesinde ajans desteği alan işletmeler; ortalama yüzde 25 gelir, yüzde 22 istihdam, yüzde 15 pazar payı, yüzde 17 ihracat ve yüzde 60 kapasite artışı gerçekleştirmiştir" diye konuştu.2019'DA 15 MİLYON TL KAYNAK2019 yılında yürütülecek Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında bölgeye tahsis etmeyi planladıkları 15 milyon TL tutarındaki kaynağın büyük katkıları olacağını belirten Demirtaş, şunları söyledi:"Bölgemizde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekteki işletmelerimizin yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim yapabilme kabiliyetlerini yükseltecek; işletmelerimizin dünyaya açılma düzeylerinin artırılmasında ve bölge ekonomimizin güç kazanmasında da önemli bir rol oynayacaktır. Bunun yanı sıra 2018 yılı içerisinde uygulanmaya başlanan Fizibilite Destek Programıyla, 2015 yılından beri devam eden Teknik Destek Programı da 2019 yılı içerisinde devam edecektir. Bu yıl Fizibilite Desteği Programıyla 1,5 milyon TL, Teknik Destek Programıyla 650 bin TL kaynak, bölgemizde uygulanan projelere tahsis edilecektir."Tören daha sonra çeşitli sunumlarla devam etti.

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