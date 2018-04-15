Vali Demirtaş, Büyüksaat esnafını ziyaret etti

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, esnaf ziyareti yaptı.Büyüksaat civarındaki esnaflarla buluşan Vali Mahmut Demirtaş, talep ve beklentileri dinledi. Vali Mahmut Demirtaş, esnaf ziyareti sırasında Ziyapaşa Parkı'nda bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Konuşmasında, devletin ve hükümetin desteğiyle Adana'nın her açıdan gelişip kalkınması yolunda ellerinden gelen çabayı gostermeye devam ettiklerini vurgulayan Vali Demirtaş, sıkça bir araya geldiği vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi için de çaba sarfettiklerini ifade etti.

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