Vali Demirtaş başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.Vali Yardımcıları Mustafa Aydın ve Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Enerjisa Bölge Müdürü Mehmet Bektaş katıldı. Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, bir yandan il genelinde vatandaşların asayiş ve güvenliğini sağlamak adına yoğun bir mesai yaparken, diğer yandan giderek yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimlerinin kentte huzur ortamında gerçekleşmesi, seçimlerin hatasız bir biçimde tamamlanması için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi. Düzenledikleri “Seçim Güvenliği Toplantısı’’nın tüm bu çalışmaların gözden geçirilip gerekli tedbirlerin şimdiden alınması açısından büyük önem arz ettiğini belirten Vali Demirtaş, ‘’Malumunuz olduğu üzere 20 Ocak Pazar günü, İçişleri Bakanımızın başkanlığında bölgemizdeki 11 ilin valilerinin katılımıyla Seçim Güvenliği Bölge Toplantılarının 4’üncüsü Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Sayın Bakanımız, seçim güvenliği konusunda geniş değerlendirmelerde bulunmuş ve önemli gördüğü hususların altını çizmişlerdir. Sayın Bakanımız konuşmalarında, öncelikle her seçimin kendine ait bir anlamının, bir öneminin ve topluma verdiği bir mesajının olduğuna; son 5 yılda gerçekleştirilen 6 seçimin, kendi anlamlarının dışında huzur, istikrar ve değişim gibi anlamlara geldiğine dikkat çekmişlerdir’’ dedi.'SEÇİM HİZMET YARIŞI'Seçimin bir hizmet yarışı olduğunu ve bunun kazananının da mutlaka Türkiye olması gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş şöyle konuştu:‘’Bizim görevimiz, vatandaşlarımızın özgür iradelerini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe ve güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtacak ortamı temin etmektir. Bu itibarla tecrübemizi, bilgimizi, yeteneğimizi sahaya yansıtmalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Tüm birimlerimizin birbirleriyle koordinasyon içerisinde çalışmasını mutlak surette temin etmeliyiz. Seçim güvenliği hususunda görevlerimizin temelde üç ana başlıktan oluştuğunu bilmeliyiz. Birincisi, kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, ikincisi, seçim günü oy verme güvenliği, üçüncüsü ise seçim gününün akşamında oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin ve söz konusu tüm evrakların ilgili yerlere seçim hukukuna uygun bir biçimde iletilmesidir. Bu üç temel başlıktan hareketle önümüzdeki süreçte görevlerimizi hakkıyla ve hatasız bir biçimde yerine getirmemiz gerekiyor.’’'ÇOCUKLARIN BROŞÜR DAĞITMASINA İZİN VERİLMEMELİ'Miting programları, yemekli toplantılar ve mahalle toplantılarının, kampanya ve propaganda döneminde üzerinde hassasiyetle durulması gereken, en ciddi organizasyonlar olduğuna değinen Vali Demirtaş, ‘’Yoğun katılımla gerçekleşen bu organizasyonların yapıldığı alan ve mekânların güvenliğinin sağlanması, büyük önem arz etmektedir. Alan ve mekânın aranması, üst aramalarının gerçekleştirilmesi, giriş çıkışların kontrol altında tutulması, miting meydanlarına çıkan yolların kapatılması gibi tedbirler mutlak surette alınmalıdır. Afiş çalışmalarının sadece seçim bürolarıyla sınırlandırıldığı unutulmamalı, çocukların broşür dağıtımında kullanılmasına da izin verilmemelidir.’’ dedi.'GÖREVİMİZ ÖZGÜRLÜĞÜ TEMİN ETMEKTİR'Bununla birlikte görüntü ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin de elden bırakılmaması gerektiğini belirten Vali Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:‘’Siyasi partilerin stant çalışmalarını izin verilen noktalarda yapmaları sağlanmalı; bu noktaların dışında faaliyet yapmak isteyenlere ise izin verilmemelidir. Ayrıca dijital ortamlarda güvenliğin sağlanması, sosyal medyanın seçim çalışması görünümünde halkı galeyana sevk eder mahiyete bürünmemesi, terör örgütü propagandasına ve Gezi Olayları benzeri bir harekete mahal verilmemesi için, ilgili birimlerimiz tarafından sıkı takibinin yapılmasını sağlayalım. Bunu yaparken de propaganda faaliyetlerine engel olmayacak şekilde yapılmasına özen gösterelim. Güvenliği bahane ederek özgürlüklerin önüne geçmeyelim. Unutmayalım ki güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bizim görevimiz, özgürlüğü temin etmektir.‘’'SABOTAJ İHTİMALİNE KARŞI TEDBİR'Trafo, elektrik dağıtım tesislerine sabotaj ihtimaline karşı tedbirler alınması için talimat veren Demirtaş, "Seçim gününden önce kameraların çalışma durumunu test etmeliyiz. Bir seçim tatbikatı ile kendi eksikliklerinizi görmeli, tatbikat neticesinde ortaya çıkan sonuçların analizini yapmalısınız. Kamera konusunda olduğu gibi, aydınlatma ve enerji hususunda da gerekli hassasiyeti göstermelisiniz. Trafo, elektrik dağıtım tesislerine sabotaj ihtimaline karşı tedbirlerinizi şimdiden almalısınız. Hatırlayınız, elektrik kesintisinin yaşanmasının bazı çevreler tarafından art niyetli bir biçimde kullanılması gündemi oldukça işgal etmişti."'İŞİMİZ SEÇİMİN SAĞLIKLI ŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAMAK'Gerek sonuçların gerekse evrakın sorunsuz bir biçimde yetkilisine teslimine kadar işlerin başından ayrılmamak gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş, ‘’Biliyorsunuz, hemen her seçimde ‘çöplükte bulunan oylar’ gibi birtakım şaibeler çıkarmaya meraklı bir kesim var. Dolayısıyla son ana, son saniyeye kadar tüm birimlerimizle, tüm personellerimizle görevlerimizin başında olmalı ve en küçük bir şaibeye fırsat vermemeliyiz. Esas itibariyle seçim gününün bir provasını yapmak, eksikleri görmek adına en etkili yöntemdir. Biliniz ki bu seçimin önemi, çekilen tüm zahmetlerin tümüne değerdir. Dolayısıyla alacağınız hiçbir tedbiri fazla görmeyin. Bir kez daha ifade etmeliyim ki bizim işimiz, seçimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını temin etmektir. Bunun içinde can güvenliği de var, istismara şaibeye fırsat vermemek de var. O nedenle dikkatli olursak, ihmal etmezsek ve sürekli iletişim halinde olursak, bu seçimleri Allah’ın izniyle ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamlarız.’’

