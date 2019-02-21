Vali Demirtaş, Bakan Varank’a 'Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'ni anlattı

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adana’yı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a "Yumurtalık Serbest Bölgesi", "Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi" ve "Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi" çalışmalarında gelinen aşama hakkında ayrıntılı bilgi verdi.Hilton Otel’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la bir araya gelen Vali Demirtaş, ilk olarak Adana'nın bugünü ve geleceği için fevkalade önem taşıyan bu devasa projelerin hayat bulmasında büyük destekleri olan Bakan Varak’a teşekkür ettiğini dile getirerek 4,5 milyon m² alan üzerine kurulu kimya, petro-kimya, demir-çelik, enerji santralleri, tersane ve çimento fabrikaları gibi ağır sanayi yatırımlarına yönelik Türkiye’nin ilk ve tek serbest bölgesi olma özelliğini taşıyan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ile ilgili bilgiler verdi.Vali Demirtaş, başta rafineri olmak üzere petrokimya, petrol ürünleri ve termik santral alanlarında yapılacak yatırımlar ile sadece bölgemizin değil ülkemizin kalkınmasına, cari açığın azaltılmasına ve 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasına önemli katkılar sağlayacak olan "Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’’ ile ilgili de bilgiler verdi. Bölge içerisinde özel mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Vali Demirtaş, bölgenin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun bitirildiğini dile getirdi.Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin yatırımlara hazır hale getirilebilmesi için karşılaşılan sorunların en kısa sürede çözülebilmesi amacıyla tüm kamu kurum kuruluş temsilcileriyle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Vali Demirtaş, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinde yapılan faaliyetlere de değindi.Vali Mahmut Demirtaş, imar plan parselasyonu onaylanan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinin de kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek ‘’Alan içerisinde ifraz ve ihdas işlemleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda alan, teknik proje çalışmaları yapılmasına uygun hale getirilmiştir. Yatırımcılardan gelen yoğun talebin karşılanması için yaklaşık 362 hektar büyüklüğündeki Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi 2.etap öneri alanının OSB yeri olarak kullanılması talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza iletilmiş olup bölge ile ilgili altyapı projeleri devam ediyor’’ dedi.Vali Mahmut Demirtaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sanayi kuruluşları ile ilgili yaptıkları istişarelerin ardından görüşme sona erdi.

FOTOĞRAFLI