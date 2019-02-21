Vali Demirtaş, atık tekstil ürünlerinden dönüştürülen çantaları dağıttı

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından atık tekstil ürünlerinden dönüştürülen çantaları vatandaşlara dağıttı.

Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinlik halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Gösterinin ardından etkinlikte bir açıklama yapan Vali Demirtaş, çevre bilincinin her şeyden önce bir kültür göstergesi olduğunu söyledi. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmanın tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, sıfır atık bilincinin yaşam döngüsünü adapte edilmesi için çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade etti. Demirtaş, atık ve geri dönüşümün farkındalığını küçük büyük demeden herkesin kazanması gerektiğine vurgu yaparak tüm vatandaşları çevremizi korumaya davet etti.

Vali Demirtaş, konuşmasının ardından vatandaşlara atık tekstil ürünlerinden dönüştürülen çantaları dağıttı. Etkinliğe Vali Demirtaş'ın yanı sıra Seyhan Kaymakamı Vedat Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da katıldı.

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