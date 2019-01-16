Vali Demirtaş: Arıtma tesisi tamamlanınca Karataş'ın turizmi ivme kazanacak

ADANA,()-ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Karataş'ın arıtma tesisinin tamamlanmasıyla ilçenin turizm potansiyelinin büyük bir ivme kazanacağını söyledi.

Mehmet Akif Ortaokulunda düzenlenen toplantıda muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Demirtaş, yaşadıkları ve görev yaptıkları mahallelerin her türlü sorununu ilgili yerlere aktarma ve takip etme görevini gerçekleştiren muhtarların devlet ve vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. Karataş ilçesinde yapılan yatırımlara da değinen Vali Demirtaş, ‘"Balıkçılık ve su ürünleri potansiyeli oldukça büyük Karataş ilçemizde kuracağımız Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi ilçemizin istihdamına önemli katkılar sağlayacak" dedi.

ARITMA TESİSİ

Karataş ilçesinin en önemli gereksinimlerinden biri olan arıtma tesisinin de bir an evvel bitirilmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını belirten Vali Demirtaş, "Dünyadaki en gelişmiş sistem olan MembranBio-Reaktör Pissu Arıtma Prosesi’ne göre dizayn edilen arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte yaz aylarında nüfusu önemli oranda artan Karataş'ın turizm potansiyelinin büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Karataşlı muhtarlar ise bu tarz toplantıların kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek mahallelerinin sorunları ile ilgilenen Vali Demirtaş’a teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

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