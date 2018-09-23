Vali Demirtaş, AOSB'deki firmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Beta Trafo, Tezkim Tarımsal Kimya ve Apro Alüminyum Profil Firmalarını ziyaret etti.Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tesisleri ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, firma yöneticilerinden tesislerin makine ve ekipmanlarına yönelik genel durumu, istihdam ve ihracat rakamları ve üretim kapasiteleri hakkında bilgi aldı. AOSB Başkanı Bekir Sütçü’nün de hazır bulunduğu ziyaret ve incelemeleri sırasında firma yöneticilerinden üretim, ekipman, istihdam, AR-GE ve ihracat konularında bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, kent, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm iş insanlarının yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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