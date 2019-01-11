Vali Demirtaş: Adana'yı emniyetli kent yapacağız

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş il genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek 'Bağımlılıkla Mücadele" konusunu değerlendirip, "Adana'yı emniyetli kent yapıncaya kadar mücadele edeceğiz"dedi.Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Kaymakamlar, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri ve Muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Demirtaş, Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği seçim takvimi ile ülkemizin seçim sathına girdiğini, mahalli seçimlerin ilimizde herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden gerçekleştirilmesi için, tüm birimlerle gereken çalışmaları koordineli bir biçimde yürüttüklerini anlattı.Toplantının ana başlığının bağımlılıkla mücadele olduğunu belirten Vali Demirtaş; madde bağımlılığına bağlı ölümlerde Adana'nın beşinci sırada yer aldığını söyledi. Uyuşturucunun bu denli gündemi işgal etmesinin en önemli nedenlerinden birinin ülkemizin ve ilimizin transit geçiş güzergâhında yer alması olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, "Ülkemiz üç kıtanın kesiştiği noktada yer alırken, ilimiz de Akdeniz'in Ortadoğu bölgesine açılan kapısı konumuyla, uyuşturucu tacirlerinin iştahını kabartmaktadır. Bu anlamda stratejik konumumuzun getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen, özellikle son dönemde ilimiz genelinde uyuşturucu ile mücadelede ciddi başarılar elde ettiğimizi vurgulamakta yarar görüyorum" diye konuştu.Vali Demirtaş konuşmasında; 2018 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğünce 153 eğitim seminerinde, toplam 10 bin 182 vatandaşa Narko Rehber Eğitimleri verildiğin de ifade etti.İçişleri Bakanlığının birinci 100 günlük icraat planında da yer alan, yüzde yüz yerli imkânlarla hazırlanan, mobil uygulama 'Uyum' sayesinde de vatandaşların artık tanık oldukları uyuşturucu suçlarını, doğrudan narkotik polise bildirebileceklerini hatırlatan Vali Demirtaş, şunları değerlendirdi:"Gelen ihbarlar, narkotik birimlerimizce o konuma en yakın polis ekibine yönlendirilmekte ve polisimiz ivedilikle olaya müdahale etmektedir. Bu uygulamanın vatandaşlarımız tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasında gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyorum. 'Uyum' mobil uygulamasının ilimizde uyuşturucu ile mücadele kabiliyetimizi artıracağına da yürekten inanıyorum. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğümüzle merkez ilçe belediyelerinin birlikte yürüttükleri 'Narko Adana Elçi' projesi de hızla devam ediyor. Bildiğiniz üzere bu projeyle belediyelerimizin sahada, halkın içinde sürekli görev yapan zabıta ve temizlik görevlileri de artık uyuşturucu ile mücadelede narkotik ekiplerimizle koordineli bir biçimde hareket ediyorlar. Tespit ettikleri durumları anında narkotik ekiplerimize bildiriyorlar. Narkotik polislerimiz, belediye personellerimiz ve siz değerli muhtarlarımız, bu hassas projenin en önemli paydaşlarısınız. Sizin bu projeye sahip çıkmanız neticesinde, artık sokak başlarını tutan zehir tacirleri kaçacak delik arayacaktır."Uyuşturucunun sağladığı finansmanın bir diğer yansımasının da terör olduğunu belirten Vali Demirtaş; terörle mücadelenin de hız kesmeden sürdüğünü ve Adana'yı emniyetli bir kent yapıncaya kadar da süreceğini ifade etti.Toplantı; İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Ufuk Demirdüzen, Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ve İl Emniyet Müdürlüğünden Komiser Mustafa Ünaldı'nın 'Bağımlılıkla Mücadele' konusunda gerçekleştirdikleri sunumların ardından sona erdi.

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