Vali Demirtaş: Adana yerli otomobil için en doğru şehir

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin 4'üncü büyük sanayi şehri olan Adana'nın yerli otomobil yatırımı için en doğru şehir olduğunu söyledi.Adana için yerli otomobil potansiyelinin araştırılması toplantısı Adana Sanayi Odası (ADASO) Konferans Salonunda gerçekleşti. Toplantıya Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ÇÜ Rektörü Mustafa Kibar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın ve çok sayıda davetli katıldı. Konferansta konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş "2023 hedefleri doğrultusunda ülkemiz ihracatına katkı koyması beklenen yerli otomobil aynı zamanda gelişen ve büyüyen Türkiye'nin prestij sembolü olacaktır. Türkiye'nin 4'üncü büyük sanayi şehri olan Adana yerli otomobil yatırımı için en doğru şehirdir. Adana'nın stratejik konumu, ulaşım imkanı gelişmiş insan kaynakları ile yerli otomobil için Adana'yı işaret etmektedir" diye konuştu.Adana'nın da içinde bulunduğu 22 ilin bu yatırımı yapmak istediğini söyleyen Proje Uygulamasını gerçekleştiren Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın ise "Her bölge ister ki bu tür projeler kendi ilinde olsun çünkü bu sektörlerde işsizlik oranı büyük oranda azalır ve yerli otomobilin üretileceği ilde elbette ki çok fazla miktarda yatırım olacaktır" Türkiye'nin Dünya'da 16. büyük otomotiv üreticisi konumunda olduğunu belirten Aydın şöyle devam etti "Biz de otomobil üretiyoruz fakat yerli otomobille yerli marka yaratma iki ayrı şeydir bu karıştırılıyor" dedi.

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