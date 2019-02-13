Vali Demirtaş: Adana'da uyuşturucunun üretim, satış ve kullanım zincirlerinin tümünü mutlak surette kıracağız

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 2018 yılında uyuşturucu operasyonlarında 904 kişinin tutuklandığını belirterek, "Adana’da uyuşturucunun üretim, satış ve kullanım zincirlerinin tümünü mutlak surette kıracağız. Uyuşturucunun geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.Adana Valiliği'nde, Vali Mahmut Demirtaş ve çeşitli kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla ‘Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda, kurum temsilcileri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri projelere ilişkin sunumlar yaptı. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, uyuşturucu maddelere karşı kıraathane, okul, internet kafe, iş merkezi, sivil toplum kuruluşu, sağlık merkezi gibi yerlerde 2 ayda bin 61 bilgilendirme faaliyeti yürüttüklerini kaydetti. Adana Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi’ne (AMATEM) her hafta hocalar gönderdiklerini dile getiren Çınar, "Orası bizim olmazsa olmazımızdır. ‘İmdat’ diye bağıran bu kardeşlerimize bizim mutlaka elimizi uzatmamız icap etmektedir. Bir gün ben de orayı ziyaret ettiğimde 40 tane genç kardeşimize ‘Kaçınız Kur’an-ı Kerim okuyabiliyor?’ diye sordum. 33 tanesi bilmediklerini söyledi. Sonra hepsi Kur’an okumaya başlattık ve mesafe kat etmeye başladılar" diye konuştu.MADDE İNSANI MATERYALİST YAPIYORBağımlılığın sadece esrar, eroin gibi uyuşturucuları kapsamadığını kaydeden Hasan Çınar, şöyle konuştu:"Madde kelimesini mecazi bağlamda kullanınca esrar, eroin, bonzai ve benzeri. Bizzat hakiki manada madde insanı materyalist yapıyor. Dinimiz hiçbir şeyin bağımlılığına müsaade etmemektedir. Dini bağımlılığa da müsaade etmemektedir .Peygamber efendimizin zamanında bazıları 'Ben bundan sonra devamlı namaz kılacağım, bundan sonra devamlı oruç tutacağım' dediler. Resullah'a dediler bunlar böyle böyle kararlar almışlar. Topladı hepsini dedi ki 'Bakın ben sizi peygamberinizim. Namaz da kılıyorum oruç da tutuyorum ama çalışıyorum da. İnsanoğlunun çalışması lazım. Cuma namazı kılıyoruz ama hemen sonrasında gelen ayete bakıyoruz. 'Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını kazanın' diyor Allah. Dinin bağımlılığı da uygun değildir İslam'da."

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise 2018 yılında bağımlılığa karşı bilinçlendirme, uyuşturucunun arz boyutuyla mücadele ile danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon bağlamında önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizdi. AMATEM dışında kentteki 5 merkezde Bağımlılık Danışma hizmeti verildiğini ve Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, 18 yaş üstü bireyler için Sosyal Uyum Birimi'nin faaliyete geçtiğini kaydeden Demirtaş, 2019 yılında Yeşilay'ın danışmanlık ve rehabilitazyon merkezinin Adana'ya kazandırılacağını anlattı. Mobil uygulama UYUMA'nın da 2019 yılında kullanımının daha yaygınlaştırılmasına yönelik çalıştıklarına vurgu yapan Demirtaş, metruk binaların yaşattığı olumsuzluklarının izlerini de sileceklerini söyledi.

2018'DE 2 BİN 962 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Vali Demirtaş, polis ve jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesine ilişkin bilgiler aktardığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2018 yılında 2 bin 962 olaya müdahale eden narkotik ve jandarma ekiplerimiz, 5 bin 72 şahsa gözaltı uygulaması yapmış, bunların 904’ü tutuklanırken, 597’sine adli kontrol uygulanması uygun görülmüştür. Bu operasyonlarda 48 bin kök kenevir bitkisi, bin 446 kilo esrar, 359 kilo eroin, 2 milyon 833 bin adet uyuşturucu hap ile diğer uyuşturucu madde türleri ele geçirildi. Buradan bir kez daha altını çizmek isterim ki, bağımlıkla mücadeleyi tüm paydaşlarımızla, çok yönlü olarak koordineli bir biçimde kamu, sivil toplum ve vatandaş işbirliği ile yürütmeye devam edeceğiz. Adana’da uyuşturucunun üretim, satış ve kullanım zincirlerinin tümünü mutlak surette kıracağız. Uyuşturucunun geleceğimizi karartmasına asla müsaade etmeyeceğiz."



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