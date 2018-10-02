Vali Davut Gül: İsteyen herkes KYK yurtlarında kalabilecek

SİVAS Valisi Davut Gül Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sivas Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle bir araya geldi.Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerle üniversitenin kültür merkezinde bir araya gelen Vali Davut Gül'e, Rektör Alim Yıldız ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Doğan da eşlik etti. Sivas tanıtım filmi ile başlayan programda söz alan Vali Gül, Sivas Cumhuriyet Üniversite'nin öğrencilerin gelebileceği en iyi üniversitelerden biri olduğunu belirterek, "Hem üniversitenin hem de şehrin size kazandıracakları anlamında çok şanslısınız. Üniversite yılları size çok şey katacak. Bir birinizden çok şey öğreneceksiniz. Hangi üniversitede okuduğunuz çok önemli değil. 4 sene sonra mezun olduğunuzda sizin kendinize ne kattığınız çok önemli. Eğer donanımlı olarak ayrılırsanız, hem kendi işinizi yaparsınız hem de kamuda ya da özel sektörde aranan kişi olursunuz." dedi.Sivas'ın Türkiye'de en güvenli şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Gül, "Sizler ailelerinizin bize emanetisiniz. Hiç birinizin tırnağına bir zarar gelmez. Bir abiniz, bir ilin valisi olarak kapımız her zaman size açık. Ne zaman bir sıkıntınız olsa gelebilir ve bize iletebilirsiniz. Sivaslılarda sizleri kendilerine emanet edilmiş bir misafir gibi görüyor" ifadelerini kullandı.Hızlı trenin gelecek sene hizmet vermeye başlayacağını hatırlatan Gül, hızlı tren bittiğinde öğrencilerin; Eskişehir'e, Konya'ya, Ankara'ya ve İstanbul'a daha hızlı ve kolay ulaşacaklarını söyledi.Öğrencilerin barınma sorunu ile ilgili merak ettiği konulara da değinen Gül, 10 bin kişilik yurt inşaatının ülkede tek seferde yapılan en büyük proje olduğunu vurguladı. Yurt inşaatına yaklaşık 10 ay önce başladıklarını belirten Gül, "Birinci etap olan 5 bin kişilik yurt, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na devredildi. İkinci etap ise bu ayın sonunda teslim edilecek. Bu tür projelerin yapılması yaklaşık 3-4 yılı buluyor. 10 ayda bu yurtları yapmak hem ekonomik hem de inşaatı tamamlamak çok zor. Donanımları tamamlandı. Çevre düzenlemeleri bitti. Üniversite ile olan yolun asfaltlanması, yürüyüş yolları ile ışıklandırmasını yapıyoruz. Odalar 4 kişilik. Suit oda şeklinde. Yatılan yerler farklı, ders çalışılan yerler farklı. Adeta 5 yıldızlı oda ayarında. Sosyal donatıları var. Hedefimiz bu hafta bir bloktan başlayarak yavaş yavaş öğrenci almak. Şundan emin olun; zengin fakir, ara sınıflarda ya da ilk defa gelen isteyen herkes Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurdunda kalabilecek" dedi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Doğan ise öğrencilerin her Anadolu şehrinde olduğu gibi Sivas'ta da sevebilecekleri birçok özelliğin olduğunu söyledi.

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