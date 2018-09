Vali Coşkun: Yaşlılarımızın yaşam kalitelerini artırmak öncelikli görevimiz olmalı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Yaşlılarımızın, bedensel ve ruhsal olarak işlevselliğinin azaldığı söz konusu dönemlerinde her türlü ihtiyaçlarının karşılanarak yaşam kalitelerini artırmak devlet ve millet olarak öncelikli görevimiz olmalıdır" dedi.

Yaşlılığın, her insan için değişik mana ve önem ifade etmekte ve bu yönüyle hayatın çok özel bir dönemi olduğunu vurgulayan Vali Coşkun, "Bu özel dönemde tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Geçmişten günümüze bir kültür köprüsü olmuş, yaşamları boyunca çocuklarına, torunlarına, içinde yaşadığı topluma, ülkesine ve dünyaya hizmet etmiş yaşlılarımızın, bedensel ve ruhsal olarak işlevselliğinin azaldığı söz konusu dönemlerinde her türlü ihtiyaçlarının karşılanarak yaşam kalitelerini artırmak devlet ve millet olarak öncelikli görevimiz olmalıdır" diye konuştu.

