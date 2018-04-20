Vali Coşkun, vatandaşları dinledi

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, () OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Dumlupınar Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Dumlupınar İlkokulu'nda düzenlenen toplantıya Vali Coşkun’un yanı sıra Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Osmaniye Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Özener, çevre mahallelerin muhtarları da katıldı. Toplantıda ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli Sosyal Çalışmacı Merve Altınışık "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu bir sunum yaptı.

Daha sonra ise vatandaşlar, hırsızlık olayları, mobil iletişim dolandırıcılıkları, silah atma olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda sunum ve kısa filmlerle bilgilendirildi. Mobil iletişim dolandırıcılık konusunda telefonla arayarak kendisini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp "adınız veya banka hesabınız terör örgütüne karıştı” diyerek para veya altın talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek bu tür durumlarla karşılaşıldığında 155 Polis İmdat hattının aranması ve yardım istenmesi gerektiği kaydedildi. Yine aynı şekilde emeklilik dolandırıcıları konusunda da vatandaşlar uyarılarak, SGK’dan aradığını söyleyerek kendilerini mali müşavir ya da muhasebeci olarak tanıtan kişilere de itibar edilmemesi gerektiği, ‘Kanunen fiilen çalışmadan sigortalı gösterilmek diye bir şey olmadığı’, bu tür durumlarla karşılaşıldığında da polise başvurulması gerektiği ifade edildi. Son olarak silah atma konusunda da vatandaşlar uyarılarak, özellikle düğünlerde silah kullanımından doğabilecek ölüm ve yaralanma gibi toplumu derinden sarsabilecek olayların önlenmesi için vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

Sunumun ardından konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, mahallelerde düzenlenen huzur toplantılarını vesile kılarak mahalle sakinleri ile bir araya gelmek, onların sorun ve taleplerini dinlemek istediklerini ifade ederek, sözü mahalle sakinlerine bıraktı. Vali Coşkun, mahalle sakinleri tarafından kendisine iletilen sorun ve talepleri tek tek dinledi. Söz alan mahalle sakinleri Vali Coşkun’a mahallelerine kadar gelerek sorunlarını dinlediği için teşekkür ettiler.

Vali Coşkun, "Bizlere ilettiğiniz sorunları çözmek, talepleri karşılamak için hep birlikte imkânlarımız ölçüsünde gayret gösteriyoruz. Ancak bu noktada vatandaşlarımızın desteği ve duyarlılığı da çok önemli. Zaman içerisinde elbirliği ile bu sorunlara, önceliğimiz acil olanlar olmak üzere, çözüm bulmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.



FOTOĞRAFLI