Vali Coşkun, okul inşaatında incelemelerde bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - VALİ Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Coşkun, inşaatta gelinen aşama hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’ten bilgi aldı. Müdür Çelik, yapımı İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen 32 derslikli okul binası inşaatının eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

Vali Coşkun, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Okulumuzun binası tamamlandığında evlatlarımız yeni ve güzel bir binada eğitimlerine devam edecekler. Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.



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