Vali coşkun, öğrencilerin karne sevincini paylaştı

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Yunus Emre İlkokulu’nu ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Coşkun’un ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da yer aldı.

Ziyaretinin ilk bölümünde Okulun Z kütüphanesinin açılışını, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile birlikte yapan Vali Coşkun, "Z kütüphanemizin öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine vesile olmasını diliyorum. Hayırlı olsun” dedi. Kütüphanede kitap okuyan öğrencilerle de bir süre sohbet eden Vali Coşkun, çocuklara kütüphaneden alacakları kitapları tatilde okumaları tavsiyesinde bulundu. Programının devamında öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, öğretmenlere fedakar çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.



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