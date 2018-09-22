Vali Coşkun, Muharrem Ayı İftarına Katıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () – OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları Alevi Kültür Derneği Şubesi tarafından düzenlenen Muharrem Ayı iftarına katıldı. Osmaniye Cem ve Kültür Evi’nde düzenlenen programda Vali Coşkun’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan ve İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu da bulundu.Yapılan iftar duasının ardından oruçlar açıldı. Vali Coşkun, Alevi Kültür Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Bektaş Yıldırım ile bir süre sohbet etti. Muharrem ayı iftarı dolayısıyla bu mübarek sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Coşkun, "Tüm Kerbela şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan, bir arada olmaktan mutluluk duydum" dedi.

Dernek Başkanı Bektaş Yıldırım, programın sonunda, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensuplarına iftar yemeğinde kendileri ile birlikte oldukları için teşekkür etti.

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