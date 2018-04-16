Vali Coşkun, köy muhtarlarını dinledi

SUMBAS (Osmaniye), () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sumbas ilçesinde mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Devlet Bahçeli Çok Amaçlı Salonda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Coşkun, "Sumbas ilçemizde, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için özellikle kırsal alana getirilecek hizmetleri sizlerle birlikte istişare etmek üzere bu toplantıyı tertip etmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde hem KÖYDES programı çerçevesinde hem de İl Özel İdaremizin bütçesinden köylerimizdeki altyapı ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için hep birlikte gayret gösterilecek" dedi. Vali Ömer Faruk Coşkun, köy ve mahalle muhtarlarına söz vererek ihtiyaçlar, sorunlar ve önerilerini dinledi. Vali Coşkun, iletilen sorunların çözülmesi, taleplerin karşılanması için hep birlikte çalışıldığını ifade etti.

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