Vali Coşkun, Kadirli'de incelemelerde bulundu

KADİRLİ, (Osmaniye), () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberinde Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile birlikte Kadirli ilçesini ziyaret etti.

Vali Coşkun’un ziyaretinde Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ile İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik de yer aldı. İlk olarak Kadirli’nin İlbistanlı Köyünü ziyaret ederek, İlbistanlı İlkokulu ve Ortaokulu’nda incelemelerde bulunan Vali Coşkun, okul müdürü İsmail Kastal’dan okul hakkında bilgi aldı.

Vali Coşkun incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Devletimizin, hükümetimizin eğitim noktasında özellikle son yıllarda yapmış olduğu güzel yatırımlar eğitimdeki fiziki şartların önemli ölçüde iyileşmesini sağladı. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim almaları için gayretlerimiz devam edecek. İlbistanlı Köyümüze yapılan okulumuz da bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmaların bir sonucudur" dedi. Vali Coşkun, programının devamında, Savrun Çayı üzerinde bulunan ve İlbistanlı, Koçlu ile Kösepınarı köylerine ulaşımı sağlayan Hasandede Köprüsünde incelemelerde bulundu.



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