Vali Coşkun, huzur toplantısında mahalle sakinlerini dinledi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur toplantısında, Eyüp Sultan ve Baş mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Zübeyir Kemelek Kırsal Kalkınma ve Sosyal Gelişim Merkezi’nde organize edilen programa, Vali Coşkun'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut katıldı.

Toplantının başında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla vatandaşlar; konut güvenliği için alınacak tedbirler, genel güvenlik önlemleri, dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak önlemler, çocukların korunması ve düğünlerde silah atılmasının önlenmesi konusunda bilgilendirildi. Sunumun ardından konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, olayların önlenmesi noktasında herkesin üzerine düşen görevler olduğunu belirterek, "Olay olduğu takdirde elbette kolluk güçlerimiz, polisimiz gerekli müdahaleyi yapıyor ancak olayların önlenmesi noktasında sizlerin de üzerinize düşen görevlerinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Sizlerden beklentimiz, az önce sunumda dile getirilen hususlara azami ölçüde riayet etmenizdir" dedi.

Vali Coşkun, mahalle sakinlerinin iletmek istedikleri sorun ve talepleri dinleyeceklerini ve bunlara hep birlikte çözüm arayacaklarını sözlerine ekledi.



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