Vali Coşkun'dan yeni yıl mesajı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıp, umut ve heyecanı canlı tutarak yeni bir yıla daha birlikte girmenin mutluluğunun yaşandığını vurgulayan Vali Coşkun, "Öncelikle 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Yeni yılın önceki yıllardan daha bereketli, huzurlu, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını gönülden temenni ediyorum" dedi.

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