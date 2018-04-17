Vali Coşkun'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Vali Coşkun ve eşi, Şehit Piyade Hava Savunma Uzman Çavuş Savaş Çiftçi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya’nın aileleri ve Gazi Polis Memuru Ramazan Sarı’yı evlerinde ziyaret etti. Vali Coşkun’un ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Şehit aileleri ve Gazi Polis ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, onlara her zaman gönüllerinin ve kapılarının açık olduğunu ifade ederek, “Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve gazilerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim başımızın tacıdır" diye konuştu. Şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran borçlu olduğumuzu belirten Vali Coşkun, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize de aileleri ile birlikte sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyorum" dedi.

Vali Coşkun, ziyaret anısına üzerinde "Vatan Size Minnettardır" yazılı duvar saati, çocuklarına ise çeşitli oyuncaklardan hediye etti.



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