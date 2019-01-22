Vali Coşkun'dan gazi ve şehit ailelerine ziyaret

OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberinde Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile birlikte şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Şehit Piyade Onbaşı Bekir Evirgen ile Şehit Polis Memuru Mehmet Gaser'in ailelerini, Kore Gazisi Karaca Erdoğan ve oğlu Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğan’ı Tüysüz Beldesi'ndeki evlerinde ziyaret eden Vali Coşkun'a Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun'da eşlik etti.

Ziyaretleri sırasında gaziler ve şehit aileleri ile bir süre görüşen Vali Coşkun, "Gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri bizlere birer emanettir. Bu nedenle sık sık kendilerini ziyaret ediyor, bir sıkıntıları ya da bir istekleri olup olmadığını soruyoruz. Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Her zaman onların hizmetindeyiz, gönlümüzün kapıları onlara daima açıktır" dedi.

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