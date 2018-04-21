Vali Coşkun'dan 23 Nisan mesajı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Coşkun, "Milli iradenin tecelligahı, demokratik rejimimizin kalbi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ortak bir coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98 yıl önce Ankara'da açılmasının her kes için büyük bir gurur ve tarihin önemli dönüm noktası olduğunu söyleyen Vali Coşkun, "TBMM’nin açıldığı bu gün, milletimizin istiklal uğrundaki kararlılığını ve istikbale ilişkin umudunu paylaştığı gün olmuştur. Genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle omuz omuza veren milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı “Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal” diyerek destansı bir mücadele vermiş, Türk milletini devletsiz hale getirmek, hürriyet ve istiklaline tümden son vermek isteyen emperyalist güçlerin planlarını, Milli İradeyi hâkim kılıp TBMM’ni açarak bozguna uğratmıştır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır'' parolasıyla yürütülen istiklal mücadelesi, TBMM'nin açılması, vatanın kurtarılması ve Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle nihai hedefine ulaşmıştır. Bizlere düşen ise bu hedefi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaktır" dedi.



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