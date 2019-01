Vali Coşkun, Atatürk'ün Osmaniye'ye geliş yıl dönümünü kutladı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 94'üncü yıldönümünü yayımladığı bir mesajla kutladı.

Vali Coşkun, yazılı açıklamasında, "Osmaniye’nin milli mücadelemizde yazdığı kahramanlık destanını yakından bilen, toplumun yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1925’de şehrimizi onurlandırmasının 94. Yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Coşkun, mesajının devamında, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vilayetlerini tek tek dolaşarak Anadolu insanıyla bir araya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gerçekleştirdiği bu ziyaretlerle, savaşın kazanılmasında büyük emeği geçen Anadolu insanına şükranlarını ilettiğini, savaşlarla yorgun düşen milletine moral aşıladığını vurguladı. Atatürk'ün, savaşlarda ordusunun başında ve hep en ön safta bulunduğunu, milletine olan sonsuz güvenin muktezası olarak gittiği her yerde, ülkenin kalkınması için ter döken, fedakâr Anadolu insanıyla kucaklaşıp, bu yolda emek ve çaba sarf eden herkesi takdir ve taltif ederek onurlandırdığını vurgulayan Vali Coşkun şöyle devam etti: "Bu onurla, her türlü zorluğu azim ve inançla aşarak, vatan kıldığınız ülkemizi ve Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler üzerine çıkarmak “Bu millete hizmet eden onun efendisi olur” düsturuyla, ülkemize ve aziz milletimize en iyi şekilde hizmet edip, ülkemizin gücüne güç katmak ve insanımızı yüceltmek için gece gündüz hiç durmadan çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. "



