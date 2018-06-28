İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor projesi kapsamında öğrenciler tarafından tamirat yapılan evleri ziyaret etti. Ziyareti sırasında proje hakkında bilgi alan Vali Coşkun, asma tavan montajı ve kaynak yaptı.

Proje hakkında Vali Coşkun'a bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Mesleki Eğitim Merkezi ve Meslek Liseleri işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildiğini; öğrencilerin bu ailelerin evlerine giderek gerekli tamirat ve tadilatları ücretsiz yaptıklarını kaydetti. Müdür Çelik, proje kapsamında şu ana kadar il merkezinde 43, Bahçe ilçesinde 22, Düziçi ilçesinde 20, Kadirli ilçesinde 30 ve Toprakkale ilçesinde 1 olmak üzere toplam 116 ailenin evinde tamirat yapıldığını kaydederek, "Bu proje, öğrencilerimizin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra onların vatandaşlarımıza yardım etmelerine de fırsat oluşturuyor" diye konuştu.

Vali Coşkun ise yaptığı açıklamada, "Bu proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize öğrencilerimiz tarafından destek veriliyor. Özellikle ailelerimizin evlerindeki eksiklikler tespit edilerek bunlar giderilmeye çalışılıyor. Projede emeği ve katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte benzer bir şekilde bu çalışmalar devam edecektir, eğer daha fazla kaynak bulabilirsek daha fazla insanımıza ulaşmak için gayret göstereceğiz" dedi.

Evlerinde tamirat ve tadilat yapılan vatandaşlar başta Vali Coşkun olmak üzere projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ettiler. Vali Coşkun, ziyaretleri sırasında mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet ederek şikâyetlerini dinledi. Daha sonra Mesleki Eğitim Merkezinde ahşap yakma tekniğiyle yapılmış eserlerden oluşan sergiyi gezen Vali Coşkun, eserlerin yapım tekniği hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun, sergide katkısı olan herkesi tebrik etti.

FOTOĞRAFLI