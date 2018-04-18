Vali Orhan Çiftçi, sabah saatlerinde valilik binası önünden okullarına gitmek için geçen öğrencileri gördü. Vali Çiftçi hemen makamından aşağıya inerek bina önünde öğrencilerle sohbet etti. Kısa süren sohbetten sonra öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Vali Çiftçi kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vali Çiftçi, öğrencilere iyi dersler diledi
KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi, okullarına gitmek için Valilik binası önünden geçen öğrencileri görünce, makamından inerek öğrencilerle sohbet etti. Vali Orhan Çiftçi, sabah saatlerinde valilik binası önünden okullarına gitmek için...
KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi, okullarına gitmek için Valilik binası önünden geçen öğrencileri görünce, makamından inerek öğrencilerle sohbet etti.
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