Vali Çiftçi, öğrencilere iyi dersler diledi

KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi, okullarına gitmek için Valilik binası önünden geçen öğrencileri görünce, makamından inerek öğrencilerle sohbet etti. Vali Orhan Çiftçi, sabah saatlerinde valilik binası önünden okullarına gitmek için...