Vali Çiftçi, hükümlülerle birlikte şehitliği ziyaret etti

KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere yönelik gerçekleştirilen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında Kırklareli Şehitliğinde, şehitliği ziyaret ederek Kuran-ı Kerim tilaveti programına...

Vali Çiftçi, hükümlülerle birlikte şehitliği ziyaret etti
KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere yönelik gerçekleştirilen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında Kırklareli Şehitliğinde, şehitliği ziyaret ederek Kuran-ı Kerim tilaveti programına katıldı.

Programda yapılan konuşmaların ardından, Vali Orhan Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya ve beraberindekiler şehitlerimizin mezarlarını gezerek dua etti.

YORUM EKLE
Gönder