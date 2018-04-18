Vali Çiftçi, hükümlülerle birlikte şehitliği ziyaret etti

KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere yönelik gerçekleştirilen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında Kırklareli Şehitliğinde, şehitliği ziyaret ederek Kuran-ı Kerim tilaveti programına katıldı.

Programda yapılan konuşmaların ardından, Vali Orhan Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya ve beraberindekiler şehitlerimizin mezarlarını gezerek dua etti.