Vali Çiftçi'den kan bağışı çağrısı

Serkan Barış/ ÇORUM,()-ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, 24’üncü kez bulunduğu kan bağışına herkesin destek vermesi çağrısında bulundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte Gazi Caddesi'ndeki kan merkezine giderek kan bağışında bulundu. Türk Kızılay’ına 24’üncü kez kan bağışında bulunan Çiftçi, Çorum’un günlük kan ihtiyacının 60-65 ünite olduğunu, günlük bağışın ise 30-35 civarında olduğunu hatırlatarak, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. Yapılamayan tek ilacın kan olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, “Kanın tek kaynağı insandır. Önümüzdeki hafta emniyet ve jandarma birimlerimizde kan kampanya birimleri açılacak. Onlar da destek olacaklar” dedi.



